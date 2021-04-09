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За всю жизнь не сносить: Дмитрий Тарасов показал свою коллекцию обуви

У футболиста в гардеробе – десятки пар самых разных кроссовок.

За всю жизнь не сносить: Дмитрий Тарасов показал свою коллекцию обуви
Дмитрий Тарасов, Фото: Global look press

34-летний футболист Дмитрий Тарасов счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. У них растут две дочки – двухлетняя Милана и годовалая Ева. Он часто проводит время в семье, с удовольствием играя с малышками.

Накануне старшая дочурка помогала папе навести порядок в гардеробной. Тарасов снял на видео Милану, которая с удовольствием размещает отцовские вещи на полках. В кадр попала внушительная коллекция обуви футболиста – десятки пар всевозможных расцветок стояли, тесно прижавшись друг к другу.

Учитывая, что обувь стояла только мужская, по всей видимости, у жены Тарасова – отдельная гардеробная. Хотя вряд ли Тарасов смог переплюнут коллекцию Филиппа Киркорова, о которой слагают целые легенды.

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