«Настроение такое»: невестка Орбакайте прикрыла обнаженную грудь ладошкой

Старший сын Кристины Орбакайте, 29-летний Никита Пресняков женат на модели Алене Пресняковой с 2017 года. Пара живет для себя, не задумываясь пока о детях. Недавно, к примеру, они отдохнули в Майами, отметив там день рождения Алены.

По возвращении домой музыкант и модель вернулись к работе. У Красновой много фотосъемок, и девушка иногда делится закулисьем с поклонниками в микроблоге. На этот раз она примерила дерзкий тотально черный образ, состоящий из укороченного кожаного пиджака и джинсов.

«Настроение сегодня такое», — посмеялась модель.

Сначала девушка попозировала себе в одежде, а затем решила добавить огоньку. Она распахнула жакет, под которым оказалась без белья, и игриво прикрыла ладошкой грудь.

Учитывая, что красавица-модель обладает ангельской внешностью и безупречной репутацией, такое озорство может легко сойти ей с рук.

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