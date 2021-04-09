Стильная строгость: Барановская в брючном костюме цвета припыленной розы запечатлелась на съемках

В кадр телеведущей попал и ее коллега Александр Гордон.

Многие поклонники телешоу мечтают заглянуть за кулисы съемочного процесса. И иногда сами звезды и ведущие удовлетворяют любопытство телезрителей, снимая на видео закадровый процесс.

Ведущая программы «Мужское/Женское» Юлия Барановская изредка позволяет фанатам посмотреть на то, что обычно скрыто от глаз зрителей.

Сидя в гримерном вагончике, Барановская начала снимать на видео обстановку и коллег вокруг. В кадр попал соведущий звезды, Александр Гордон, который никак не хотел делать приветливое лицо. Сама Юлия посмеялась над коллегой, а потом показала себя. Девушка уже была полностью готова к съемкам и ждала лишь приглашения на площадку.

Для съемок Барановская облачилась в брючный костюм оверсайз цвета пыльной розы. В качестве укладки девушка отдала предпочтение высокому хвосту с зачесанными назад волосами. Это один из любимых образов, который часто выбирает теледива.

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