От реальной не отличить: Волочкова показала торт со своей фигуркой в шпагате на купели

О любви Анастасии Волочковой к шпагатам наслышаны многие. Подписчики ее микроблога в Instagram регулярно могут наблюдать великолепную растяжку балерины, которую она демонстрирует не только на репетициях. Сама Волочкова старается находить оригинальные места, чтобы растянуться: в кресле у косметолога, на снежной тропинке, около стены ресторана.

Шпагаты Волочковой нашли отражения в кулинарном искусстве. Накануне танцовщица показала огромный торт, который сделал один из мастеров на телеканале «Пятница!» в шоу «Кондитер». Изделие выполнено в самых мельчайших подробностях. А центральной фигурой стала сама Волочкова в шпагате.

«Реальное шпагаттини», — посмеялась звезда.

Фигурка балерины в поперечном шпагате разместилась на именной купели. Композиция располагается у банного сруба – многим известна страсть балерины к парению. На самой вершине расположились розовые пуанты, а вокруг – балерины в пачках. Получилось очень реалистично.

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