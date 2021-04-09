Сиять и ослеплять: Глюкоза вслед за Навкой предстала в костюме из пайеток

Пайетки снова вернулись в моду и заняли достойное место в гардеробах модниц. Звезды стали активнее выбирать сценические наряды из этих декоративных элементов. Прчием, отдавая предпочтения total look.

К примеру, не так давно фигуристка Татьяна Навка вышла в свет в черном брючном костюме из пайеток. Ослепительный блеск, который отражал наряд, не оставил чемпионку не замеченной.

Вслед за Навкой в костюме из пайеток предстала певица Глюкоза. Звезда отправилась на гастроли в Новосибирск, где решила сразить поклонников ослепительным блеском наряда – ее жакет и брюки были усыпаны серебристым декором, который отражал свет.

«Готовимся к выходу на сцену», — объяснила певица.

Глюкоза позировала за кулисами концертной площадки, и поклонники смогли разглядеть весь аутфит звезды.

Смотрите также