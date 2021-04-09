По-молодежному: постройневшая Гузеева предстала в джинсовой косухе с нашивками и брюках слоуч

61-летняя телеведущая, актриса Лариса Гузеева в этом году вошла в состав жюри на новом шоу «Тик-Ток Талант» на канале «Пятница!». Молодежный проект потребовал от звезды смены имиджа. И это пошло ей только на пользу.

Лариса Гузеева теперь на многих съемочных площадках появляется в молодежных образах. На этот раз она предстала в оранжевой футболке и черных брюках из денима. Озорства аутфиту добавили массивная цепь-колье, джинсовка с нашивками, белые кроссовки.

«Какая Вы красотка», «Как Вы постройнели», «Боже, вы такая роскошная!», «Ларисочка — красавица!», «Красивая, стильная!!!», «Куртка класс, тоже такую хочу», «Лучшая!», «Самая красивая Самая лучшая Самая настоящая!!», — восторженно пишут в комментариях люди.

Сама звезда поблагодарила поклонников за теплые слова и пожелания, которые в огромном количестве получает каждый день.

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