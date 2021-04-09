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«Хотите нас мокрых?»: Яна Кошкина в роскошном платье с леопардовым принтом порезвилась у бассейна

Компанию ей составил блогер Даня Милохин.

«Хотите нас мокрых?»: Яна Кошкина в роскошном платье с леопардовым принтом порезвилась у бассейна
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

Звезда шоу «Однажды в России», актриса Яна Кошкина отправилась в Дубай. Компанию ей составил блогер Даня Милохин. В первый же вечер парочка появилась у бассейна. Брюнетка поделилась фотографией, на которой позирует с юношей у бассейна. Причем, позы для кадра они выбрали неожиданные – отталкиваясь друг от друга, они вот-вот, кажется, упадут в бассейн.

«Кто в итоге кого кинул в бассейн? Хотите нас мокрых?», — спросила звезда.

Актриса для озорного снимка выбрала вечернее платье в пол с леопардовым принтом. В качестве украшений на девушке красовались массивные серьги. Она задорно вытянула стройную ножку в сторону Милохина, обнажив ее до самого бедра.

«Весело у вас там. Но думается мне леопардик победит таки», «Хотим», «давай, детка», «Ой, нет, платье жалко», — пишут в комментариях.

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