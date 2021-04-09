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Комфортно и стильно: Бузова в камуфлированном костюме и бейсболке отправилась на гастроли

Певица и телеведущая сыграла в спектакле «Мужчина нарасхват».

Комфортно и стильно: Бузова в камуфлированном костюме и бейсболке отправилась на гастроли
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Телеведущая, певица, а еще и актриса, Ольга Бузова рассказала поклонникам, что летит на долгожданные гастроли. Девушка отправилась в Киров, чтобы исполнить на одной из местных сцен роль в спектакле «Мужчина нарасхват». Компанию ей составили комик Антон Лирник и два участника клуба веселых и находчивых — Сергей Писаренко и Евгений Никишин.

В дорогу звезда отправилась, нарядившись в комфортный аутфит. Она отдала предпочтение трикотажному костюму с камуфлированным принтом и бейсболке. Весь свой образ звезда показала в микроблоге.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Позже, когда спектакль закончился, телеведущая начала разбирать подарки от кировчан. Девушку задарили презентами, и она была очень рада такому вниманию. Она поблагодарила каждого, кто в этот вечер пришел на спектакль.

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