«Это же восторг! Боже мой!»: Нетребко в пуховом пальто и лимонных кроссовках сводила сына на шопинг

Анна Нетребко давно живет в столице Австрии. Певица всегда была довольна своей квартирой с террасой. Она любит сама придумывать дизайн и обставлять комнаты. Однако в Европе из-за пандемии недавно снова во многих странах объявили локдаун. Артистка устала сидеть дома, поэтому приехала в гости к родным в Краснодар. Тем более, что в этом году она уже несколько раз приезжала в Россию. На этот раз звезда устроила застолье, побыв с сестрой и отцом.

Для поклонников Нетребко давно стала иконой стиля. Она всегда тщательно подбирает себе образы, подчеркивая только достоинства фигуры. Певица не боится выглядеть странно. Этой весной ей хочется быть яркой. Если на домашнем банкете она была в нежном платье в цветочек, то на следующий день Анна отправилась за покупками в цветастых брюках Moschino, ультрамариновом пуховом пальто и кроссовках лимонного цвета. Мягкая сумка с эффектом хамелеона дополнила ее лук.

Оперная дива рассматривала витрины с сыном Тьяго. Ее покорила плюшевый медведь, который двигается и издает звуки. Игрушка понравилась и ее сыну. Мальчик стал кормить плюшевого мишку из бутылочки.

«Это же восторг! Боже мой! А возьми его на ручки. Тиш! Он сейчас будет кушать, да ты мой сладкий. Такой красивый», — умилилась Нетребко.

В итоге у Тьяго появился новый друг. Звезда продолжила покупки, нося на руках медвежонка. А вот поклонники восхитились образом дивы. Многие отметили, что не могли ответи от нее глаз.

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