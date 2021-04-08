Все к лицу: Ирина Пегова в жакете цвета малахита и юбке миди предстала на съемках фильма

Актриса поделилась кадрами со съемочной площадки. Она оказалась в атмосфере советского времени.

Ирина Пегова в прошлом году тосковала, когда ей пришлось соблюдать самоизоляцию. Однако она находила способы, как провести время с пользой. Позже актриса с радостью вернулась к работе. Она снялась в разных проектах и даже показала класс на шоу «Ледниковый период». К слову, после этого 42-летняя артистка решила похудеть и не так давно похвасталась результатами. Поклонники были впечатлены тем, как она похорошела.

Еще недавно Ирина путешествовала с дочкой Татьяной, а также посещала театры и музеи. Теперь она снова окунулась в работу. Накануне актриса сыграла в театре, представ в образе балерины. А 8 апреля она поделилась кадрами с нового места съемок. Название проекта она не рассекретила, но намекнула, что окунулась в атмосферу советского времени.

Пегова предстала на кадрах в приталенном жакете малахитового цвета и юбке миди. Также она примерила нежно-розовую рубашку. Ей сделалаи укладку, собрав волосы в хвост с начесом, и яркий макияж.

«Вот такая у нас кино-советско-деревенская семья», — написала звезда.

Поклонники отметили, что девушке идет такой стиль. Многие отметили, что образ получился отчасти актуальным. «Вы всегда прекрасны!», «Ух ты, какой прекрасный актерский состав, что за фильм снимаете, если не секрет», «Вы красотка — в любой роли. Открытая, добрая», «Как называется фильм и когда покажут? Скорее бы», «Какая колоритные мама с дочей», «Какая вы хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

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