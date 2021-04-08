Умерла актриса из сериала «Мухтар» Белла Шпинер

Белла Шпинер — родом из Могилевской области. Она стала актрисой кино и телевидения. Известность женщине принесла роль в сериале «Мухтар. Новый след». Однако 8 апреля стало известно, что актриса скончалась. Причины смерти еще не было озвучили. Однако близкие отмечают, что она боролась с онкологией. Беллы не стало в 45 лет.

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Трагическое известие сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский на своей странице в Facebook. Близкие и друзья белорусской актрисы не могут поверить в случившееся. «Боже милостивый… Очень рано… Светлая память», «Какая жалость! Уходят молодые,талантливые! Мои соболезнования!», «В это невозможно поверить», — стали писать друзья и знакомые Шпинер.

Добавим, что Белла с юных лет занималась музыкой и вокалом. Она училась в Минском музыкальном училище, а в 2000 году окончила Белорусскую государственную академию искусств. Свою творческую карьеру актриса начинала в Минском ТЮЗе и Республиканском театре белорусской драматургии. Известность ей также принесли роли в сериалах «Журов-2» и «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время».

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