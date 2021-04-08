«Я вам раскрою тайну»: Светлана Бондарчук призналась, что всю жизнь носит одну фамилию

Об этом она рассказала Ирине Безруковой в новом YouTube-шоу.

8 апреля в YouTube стартовало новое шоу в формате интервью, которое ведет актриса Ирина Безрукова. И первой гостьей этого проекта стала 52-летняя светская львица Светлана Бондарчук. Она рассказала о своем бизнесе, доходах и новом муже.

Но начала ведущая с вопроса о том, как правильно обращаться к знаменитости: какую фамилию она теперь носит — Рудская, Бондарчук или Харченко?

«Я вам раскрою тайну, — со улыбкой ответила женщина. — Нет, я никогда не меняла в своей жизни фамилию свою. По документам, я Светлана Рудская всю жизнь была».

Она отметила, что Бондарчук — это ее творческий псевдоним, оставшийся после многолетнего брака с известным режиссером, и сегодня он уже превратился в определенный бренд.

«Это прекрасная фамилия, которой я очень горжусь, и действительно великая семья», — добавила Светлана.

В августе 2020 года она вышла во второй раз замуж за дизайнера Сергея Харченко, но свою девичью фамилию, уже по традиции, не меняла.

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