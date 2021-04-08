Поезд с персонажами из мультфильмов появился в московском метро

Кинокомпания «Союзмультфильм» в этом году отмечает 85-летие. Отметим, что она не перестает работать и радовать маленьких зрителей новыми мультфильмами и детскими передачами. Однако в честь юбилея Департамент транспорта совместно с Московским метрополитеном и киностудией создал красочный состав, который теперь смогут увидеть гости и жители столицы.

С 8 апреля на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро начал курсировать поезд, который выкрашен в яркие цвета. На его стенах можно увидеть персонажей из классических и новых лент киностудии — Чебурашку и крокодила Гену, бременских музыкантов, Волка и Заяца из «Ну, погоди!», попугая Кешу, Винни-Пуха, а также многих других анимационных героев.

Также пассажирам будет не скучно ехать в вагоне такого поезда, так как на стенах состава можно прочитать интересные факты из истории знаменитой фабрики мультфильмов, ее авторов и анимационных героев. Оформление необычного состава повествует о том, сколько всего выпустила киностудия за 85 лет работы. В этот день в метро побывали персонажи из мультфильмов. Они устроили фотосессию в красочных вагонах.

Более того, к знаменательной дате были выпущены эксклюзивные транспортные карты «Тройка», которые тоже украсили персонажи мультфильмов.

Добавим, что летом 2017 года киностудия переехала в новое высокотехнологичное здание. Именно там теперь размещены съемочные павильоны и идет производство новых проектов.

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