Идиллия: Бородина в косухе цвета карамели и джинсах скинни отправилась в ресторан с мужем

Ксения Бородина в этом году не упускает возможности, чтобы поехать на море или увидеться с друзьями. После 2020 года, когда даже звездам пришлось быть дома в самоизоляции, девушка радуется возможности быть свободной. Более того, так как съемки «Дома-2» прекратились, у нее появилось больше свободного времени. Недавно она провела несколько дней в Стамбуле, а также сходила в ресторан с подругами.

8 апреля Бородина решила посвятить время мужу Курбану Омарову. Они отправились в центре Москвы, хоть в этот день город запорошило снегом. Телеведущую не пугают погодные условия. Хоть она и любит теплую погоду, у нее есть образы на любой случай. На этот раз девушка облачилась в джинсы и косуху карамельного цвета. Дополнил ее аутфит джемпер кремового оттенка. Примечательно, что в одном стиле с ней оделся и супруг.

В соцсети Ксения показала, как они проводят время с возлюбленным, пока находятся в дороге. Супруги дурачились и слушали музыку. Потом пара оказалась в ресторане. телеведущая побаловала себя вкусным десертом с мороженным. Поклонники восхитились семейной идиллией.

К слову, Бородина следит за трендами. Она постоянно обновляет гардероб. Этой весной у нее появилось много кожаных курток, которые звезда с радостью носит. Девушка не часто публикует фото с мужем, поэтому им приписывают ссоры. Однако сама Ксения заверяет, что в их семье царят гармония и понимание.

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