Сезон охоты открыт: новое реалити-шоу Влада Чижова стартует с 12 апреля

Брутальный телеведущий и его новые соратники отправились на борьбу с мошенниками всех мастей.

Телеведущий Влад Чижов набрал себе помощников в новое реалити-шоу «Решала. Охота началась» — премьера проекта состоится на канале «ЧЕ!» 12 апреля. Как и прежде, команда борцов с мошенниками и аферистами будет противостоять тем, кто зарабатывает обманом простых людей. Но в новом формате их действия станут более смелыми. Не разбираться с последствиями преступлений, а предотвращать их — вот главная задача нового шоу.

Напомним, напарниками Чижова в этом непростом деле стали журналист Дарья Рубинская, тренер по боксу Станислав Соколов и бывший морпех Владимир Сорков, которых сами зрители «Решалы» выбрали в ходе голосования. Теперь они зовут себя не иначе как «охотниками», а их любимые методы работы — это ловля на живца и внедрение в ряды мошенников.

«Новый проект создан для того, чтобы объяснить зрителям, в чем их слабые места, и в какой именно момент мошенники могут поймать на крючок. Все истории, которые мы показываем, происходили в действительности. Мы стараемся донести до людей главную мысль: не важно, где вы живете, в большом городе или в провинции, не надо «щелкать клювом». Ведите себя разумно в любой ситуации, тогда аферисты не появятся в вашей жизни», — говорит Влад Чижов.

Не пропустите новое шоу «Решала. Охота началась» — с 12 апреля в 22:00 на канале «ЧЕ!».

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