«Этажом ниже квартира Бондарчука»: Сафронов объяснил, почему ходит по дому на цыпочках

Художник Никас Сафронов объяснил, почему стал с недавних пор передвигаться по своей шикарной квартире в центре Москвы исключительно на цыпочках.

«У меня замечательные соседи — этажом ниже квартира Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. У них недавно родился мальчик Иван, просили не шуметь». Никас Сафронов

Также художник признался, что обожает готовить, но из-за нехватки времени делает это крайне редко. В детстве он хотел быть поваром. Сафронов заметил, что знает, как сделать девять видов картошки. Без проблем может налепить пельменей. Правда, ест он их, как правило, в ресторанах. По словам живописца, он любит простую пищу. Салаты с авокадо и креветки — это не его тема. Для Сафронова роднее жареная картошечка, щи или борщ, а также деревенский салат, сообщает MK.ru.

Напомним, что первенец в семье режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой появился на свет в начале марта. Актриса скрывала интересное положение, поэтому новость о рождении сына стала для многих неожиданной.

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