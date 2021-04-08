Суда не будет: Лия Ахеджакова отказалась от претензий к бывшему мужу

Актриса передумала судиться с художником Борисом Кочейшвили, который был прописан в ее квартире после развода.

Лия Ахеджакова — известная актриса театра и кино. В скором времени она отметит 83-летие. Увидеть артистку на публике теперь большая редкость. Она почти не выходит в свет, но при этом в курсе резонансных событий. Некоторое время назад Лия Меджидовна подала в суд на бывшего мужа художника Бориса Кочейшвили. Они расстались больше 20 лет назад, но до недавнего времени он был прописан в квартире звезды на улице Удальцова.

Иск Ахеджакова подала, когда узнала, что бывший супруг намерен жениться на новой избраннице. Артистка решила себя обезопасить и выписать Бориса, подав заявление в суд. Однако он не захотел судебных разбирательств и в итоге добровольно выписался из квартиры, поэтому дело было прекращено. Решение о прекращении слушаний по делу принял в среду Никулинский суд Москвы, пишет сайт MK.ru

Напомним, что в 2001 году Ахеджакова вступила в брак с фотографом Владимиром Персияновым. У артистки так и не появилось детей. Всю себя она отдала кинематографу и искусству.

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