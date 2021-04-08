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«Люди могут удивлять»: Влад Кадони оправдался за обилие эскортниц на телестройке

Как отметил ведущий, по человеку не видно, что он связан с эскортом.

«Люди могут удивлять»: Влад Кадони оправдался за обилие эскортниц на телестройке
Влад Кадони. Фото: instagram.com/domkadoni/

Телеведущий Влад Кадони в эфире шоу «Алена, блин!» оправдался за обилие эскортниц на «Доме-2».

«Эскортницы участвуют во всех программах на всех каналах. Просто почему-то всегда насчет «Дома-2» возникают вопросы. Приходит человек на кастинг. Не знаем все про него и сразу».

Влад Кадони

Как отметил Кадони, часто на шоу приходят «хорошенькие девочки». «Они проходят кастинг. Мы смотрим их соцсети. Дальше они заходят в периметр. Их условно оставляют. На какой стадии мы должны понять, что они связаны с этой темой? По человеку не видно, что он связан с эскортом. Люди могут удивлять. Девочка, которая кажется эскортницей, может работать в библиотеке», — заметил Кадони.

Напомним, что проект «Дом-2» с 19 апреля будет выходить на телеканале «Ю».

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