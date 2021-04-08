Спустя четыре года: стало известно, кто получил наследство Дмитрия Марьянова

Вдова актера Ксения Бик рассчитывала получить все имущество покойной звезды, но суд ей в этом отказал.

Дмитрий Марьянов был известным актером. Скоропостижная смерть звезды отечественного кино для многих стала полной неожиданностью. Он находился в реабилитационном центре, когда ему стало плохо. А когда артиста доставили в больницу, врачам оставалось только констатировать его смерть. Не обошлось без судебных тяжб и расследования по факту гибели Марьянова. Многие винили в случившемся Ксению Бик, которая отправила его на лечение от алкогольной зависимости.

Как известно, актер женился на Ксении в 2015 году, а до этого они три года жили вместе. Ранее он состоял в фактическом браке с Ириной Лобачевой. Однако единственного сына Даниила ему подарила первая жена Ольга Аносова. Не только бывшие жены, но и отец артиста боролись за его наследство.

Судебные разбирательства касательно наследства длились четыре года. Ксения не выплатила родственникам актера компенсацию за свою долю в трехкомнатной квартире в Москве в размере 6 миллионов рублей, поэтому суд заключил передать эту недвижимость отцу и сыну Марьянова, а вдова переехала в однокомнатную квартиру.

Помимо этого, Бик стала обладательницей автомобиля немецкой марки и мотоцикла, а также ей перешла часть денег со счетов артиста. Родственникам Дмитрия досталась не только трехкомнатная квартира, но и еще просторный дом, счета в банке и еще один мотоцикл актера, об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал 112.

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