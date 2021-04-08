«Есть грань, которую не надо переходить»: Кадони рассказал, почему Солнцева не сделали ведущим «Дома-2»

По словам шоумена, у его бывшего напарника по телестройке есть проблемы с характером.

Влад Кадони в эфире шоу «Алена, блин!» объяснил, почему его бывшего напарника по телестройке Рустама Солнцева не сделали ведущим проекта, хотя он этого очень хотел.

«Руся действительно был ярким участником проекта. Он говорил крутые вещи. Его было интересно слушать. Но там есть проблемы с характером. Он язвительно всегда высказывался в отношении людей, которые этого не заслужили. Я тоже не объективен бываю во время программы, но не настолько». Влад Кадони

Как отметил Кадони, все ведущие могут на повышенных тонах поговорить с кем-то. «Есть грань, которую не надо переходить. Рустам эту грань периодически переступает», — сказал он.

Напомним, что проект «Дом-2» с 19 апреля будет выходит на телеканале «Ю».

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