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«Есть грань, которую не надо переходить»: Кадони рассказал, почему Солнцева не сделали ведущим «Дома-2»

По словам шоумена, у его бывшего напарника по телестройке есть проблемы с характером.

«Есть грань, которую не надо переходить»: Кадони рассказал, почему Солнцева не сделали ведущим «Дома-2»
Рустам Солнцев. Фото: instagram.com/rustamsolncev_/

Влад Кадони в эфире шоу «Алена, блин!» объяснил, почему его бывшего напарника по телестройке Рустама Солнцева не сделали ведущим проекта, хотя он этого очень хотел.

Влад Кадони
Влад Кадони. Фото: instagram.com/domkadoni/

«Руся действительно был ярким участником проекта. Он говорил крутые вещи. Его было интересно слушать. Но там есть проблемы с характером. Он язвительно всегда высказывался в отношении людей, которые этого не заслужили. Я тоже не объективен бываю во время программы, но не настолько».

Влад Кадони

Как отметил Кадони, все ведущие могут на повышенных тонах поговорить с кем-то. «Есть грань, которую не надо переходить. Рустам эту грань периодически переступает», — сказал он.

Напомним, что проект «Дом-2» с 19 апреля будет выходит на телеканале «Ю».

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