«Спонсоры не знали, что делать с деньгами»: Кадони назвал истинные причины закрытия «Дома-2»

Телеведущий Влад Кадони в эфире шоу «Алена, блин!» раскрыл истинные причины закрытия «Дома-2».

«Такие решения принимаются на высоком уровне. Генеральный директор канала, генеральный директор продакшена. Они собираются в своем кабинете, потом выходят и сообщают свое решение. Никто из них не оправдывается, не вдается в детали. Есть решение и что хотите, то и думаете».

Влад Кадони

Как отметил Кадони, многие утверждали, что у шоу за последние годы резко упали рейтинги. Это, как он заверил, неправда. «Это непрофессиональное мнение. На рейтинг любой ежедневной программы смотрят в целом, а не на отдельный выпуск. Нет никакой стабильности в этом вопросе. В какой-то момент «Дом-2» был в топе, в какой-то нет. И сравнивать нельзя, что было на старте шоу 15 лет назад. Тогда не было Интернета. «Дом-2», конечно, изменился. Я застал первую площадку, которая была еще при Комиссарове. Мое мнение следующее. На телеке произошел кризис из-за коронавируса. Спонсоры не знали, что делать с деньгами. Каналы стали пересматривать свою линейку и сокращать затраты. Спонсоры у «Дома-2» были всегда, есть и будут. Производство еженедельного реалити стоит немалых денег», — заметил Кадони.

Напомним, что шоу «Дом-2» с конца прошлого года перестало выходить на ТНТ. С 19 апреля его начнут показывать на канале «Ю».

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