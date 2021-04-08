По моде: Чехова запечатлелась в Майами в геометричных солнцезащитных очках-авиаторах

Анфиса Чехова решила провести свой отпуск в Майами, куда она улетела с тремя чемоданами и объемной сумкой в гордом одиночестве. Ведущая призналась, что любит отдыхать без спутников, приводя свои мысли в порядок в этот период. Она себя чувствует в незнакомых местах спокойно, легко и не нуждается в постоянном общении с кем-то.

Звезда ежедневно меняет луки, доставая наряды из своего объемного багажа. Один из них имидж-стилист Елена Бестави сочла очень актуальным. И, во-многом, благодаря наличию модных очков-авиаторов необычной формы.

«Очки-авиаторы давно закрепились на модном пьедестале. Только теперь они немного видоизменяются. Может поменяться оправа, стать более крупной, яркой, из пластика, могут добавиться цветные линзы. Оправа может быть украшена декором, стразами. А может просто вот так – из привычной каплеобразной формы, обтекаемой стать более геометричной, как у Анфисы. Эти очки великолепно сочетаются со строчкой на джинсовой куртке. Эти линии созвучны, они перекликаются друг с другом, поддерживают друг друга. Такие очки также будут хорошо смотреться со спортивным стилем, джинсовой одеждой, нарядами, где будут линии, где будет геометрия. Возможно, это будет очень актуальный сейчас принт со шрифтами, либо модная полоска. То есть геометрия формы очков должна поддерживаться геометрией в линиях одежды», — прокомментировала имиджмейкер-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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