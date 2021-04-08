«Единственная ситуация на «Доме-2», за которую стыдно»: Кадони объяснил, почему не общается с Пынзарь

По словам ведущего проекта, позже он приносил извинения, но девушка его до конца не простила.

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони в эфире шоу «Алена, блин!» рассказал о единственной ситуации на проекте, за которую ему стыдно до сих пор. В те годы он был еще участником телестройки.

«Я тогда плотно общался с Дашей Пынзарь и ее будущим мужем Сергеем. И Даша тогда влипла в неприятную историю. Ее начали обсуждать на проекте. Долгое время я отстаивал ее интересы. И за два дня до возвращения ее любимого человека мы с ней закусились (поспорили, — Прим. ред.). И я из принципа занял позицию против нее. За это мне стыдно. Мы близко общались. Дружба была потеряна». Влад Кадони

Как отметил шоумен, тогда был пущен слух, что якобы девушка оказалась неверна Сергею. «Я сначала всем говорил: «Идите вы в баню». По факту не было измены. Там были у нее враги и неприятели. Я извинился потом перед ней, но понимал, что в этом нет смысла. Извинения – это лицемерие», — заметил Кадони.

Напомним, что Дарья Пынзарь и ее муж Сергей уже несколько лет живут в Турции. Звезда проекта не раз отмечала, что возвращаться в Россию она не намерена.

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