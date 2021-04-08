«Я не могу ничего кушать»: Шура объяснил, почему за 10 месяцев сбросил 40 килограммов

И дело не только в желании музыканта обрести былую стройность.

Певец Шура в последнее время поражает своих поклонников экстремальной худобой — щеки ввалены, ноги словно спички. За 10 месяцев музыкант сбросил 40 кг, сейчас его вес – около 70. Примерно таких же объемов он был на заре своей карьеры.

Как оказалось, худоба артистка – вовсе не желание выглядеть моложе, а следствие серьезной проблемы со здоровьем. Бывший наркоман он дважды переболел раком. А теперь еще и потерял все вставные зубы из-за некачественных протезов. Из-за проблем со здоровьем и невозможности нормально жевать он и потерял вес. Ведь теперь его основной рацион – это йогурты и детское питание.

«Я хожу уже год без зубов. Я не могу ничего кушать», — откровенно рассказал Шура «Пятому каналу».

Тем не менее, в этом месяце врачи пообещали решить его проблему с зубами и первое, что он намерен сделать после протезирования – это пойти в ресторан и съесть огромный кусок мяса.

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