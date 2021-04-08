«На волне вот этой влюбленности»: Агутин вспомнил о начале романа с Варум

Музыкант Леонид Агутин рассказал, как начинался его роман с нынешней женой певицей Анжеликой Варум. По словам исполнителя, в 1997 году он предложил девушке спеть дуэтом. Купил цветы, пришел в семье Варум в гости.

Как отметил Леонид Агутин, композиция понравилась отцу Анжелики. Вскоре была записана песня «Королева». Они сняли клип и стали вместе выступать на концертах. Естественно, что сразу пошли слухи об их романе. При этом сама Варум тогда встречалась с другим молодым человеком. Агутин на протяжении нескольких месяцев добивался расположения будущей жены.

«На волне вот этой влюбленности, все, конечно, легко дается. Я прям приехал и сделал песню про «Февраль». И все мне понятно, какая будет музыка. Все, показал песню, пригласил Анжелику Варум в Тверь. Она приехала на запись и все у нас началось». Леонид Агутин

Напомним, что дочь Агутина и Варум Лиза появилась на свет раньше, чем ее звездные родители отправились под венец. Свадьбу они сыграли в Венеции, когда ей был уже годик, сообщает «Пятый канал».

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