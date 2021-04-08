Стройнит: Волочкова после советов Хромченко облачилась в тотальный красный костюм

На «Модном приговоре» рассказали, что такие наряды хорошо вытягивают силуэт.

Анастасия Волочкова отметилась на съемках программы «Анекдот-шоу» в тотальном красном костюме. Балерина выбрала наряд с брюками-дудочками с двубортным приталенным жакетом.

Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале предлагала женщинам обратить внимание на такие комплекты по целому ряду причин. Во-первых, однотонные костюмы с брюками хорошо вытягивают силуэт, визуально делая ноги длиннее, а объемы меньшими. Во-вторых, красный цвет обладает притягательным влиянием на человека. И если есть желание произвести впечатление, стоит остановиться именно на нем.

Однако у нарядов в этом оттенке есть и минус – из-за его яркости, в таком костюме трудно остаться незамеченным. Поэтому оплошностей в публичных местах в алых образах лучше не допускать.

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