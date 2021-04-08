«Неприятно видеть»: Брежнева поразила поклонников селфи в трусиках выше бедер

Вера Брежнева побаловала своих поклонников пикантным фото из Дубая, звезда запечатлелась в белом бикини на пляже, загорая с книгой.

«Я перестала считать занятость мерой важности. Больше времени научилась выделять на размышления, созерцание, общение с теми, кто дорог и интересен. И наконец-то вернула себе время на то, что я очень люблю — чтение. Поняла, как соскучилась по книгам. «Эссенциализм. Пусть к простоте» сейчас мне очень в тему», — порассуждала под фото блондинка.

Стоит отметить, что далеко не все фолловеры пришли в восторг от селфи, многим снимок показался не слишком уместным.

Одни пользователи Сети не совсем поняли, зачем нужно было наводить камеру так близко на тело. Другие не оценили модели трусиков купального костюма, которые были выше линии бедер. Третьи решили, что книга тут не совсем уместна. Однако верные почитатели артистки восхитились смелостью звезды и ее стройной фигурой.

«Вера, ты красавица, мы тебя любим, зачем такое фото?», «А это фото точно показывает, что вы читаете?», «Больше похоже, что вы показываете свое тело и купальник, а не книгу», «Зачем такое фото? Неприятно видеть», «Неприятно – отпишись», «Красавица», «Совершенная», — отреагировали на кадр фолловеры.

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