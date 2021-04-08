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Злой рок семьи: дочь загадочно умершей во Франции Екатерины Голубевой погибла в 25 лет

Молодую и перспективную актрису Инну-Марию Бартайте сбил на автомобиле в Вильнюсе пьяный водитель.

Злой рок семьи: дочь загадочно умершей во Франции Екатерины Голубевой погибла в 25 лет
Инна-Мария Бартайте. Фото: кадр из фильма

В столице Литвы Вильнюсе трагически погибла популярная в этой стране актриса Инна-Мария Бартайте. Девушка ехала на велосипеде, когда в нее врезался автомобиль Hyundai. Водитель машины, как позже установили полицейские, был пьян.

Екатерина Голубева
Екатерина Голубева. Фото: кадр из фильма

Отметим, что молодой актрисе на момент смерти было всего 25 лет. Она ушла из жизни спустя 15 лет после смерти своей матери российской актрисы Екатерины Голубевой. Отец девушки литовский режиссер Шарунас Барткус. На свет Инна-Мария появилась во Франции. Родители расстались вскоре после ее рождения.

Напомним, что Екатерина Голубева ушла из жизни в возрасте 44 лет. Ее смерть до сих пор крайне загадочна. Никто не знает, что произошло с женщиной. Ее тело было найдено в Париже. Поговаривают, что Голубева была склонна к депрессии. Похоронили актрису в Париже на кладбище Пер-Лашез.

Напомним, что Екатерина Голубева снималась в таких картинах, как «Пола Х», «Я не сплю» и «29 пальм». Кроме того, она работала вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, у которого сыграла в сериале «Ростов-папа», сообщает «Комсомольская правда».

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