Злой рок семьи: дочь загадочно умершей во Франции Екатерины Голубевой погибла в 25 лет

В столице Литвы Вильнюсе трагически погибла популярная в этой стране актриса Инна-Мария Бартайте. Девушка ехала на велосипеде, когда в нее врезался автомобиль Hyundai. Водитель машины, как позже установили полицейские, был пьян.

Отметим, что молодой актрисе на момент смерти было всего 25 лет. Она ушла из жизни спустя 15 лет после смерти своей матери российской актрисы Екатерины Голубевой. Отец девушки литовский режиссер Шарунас Барткус. На свет Инна-Мария появилась во Франции. Родители расстались вскоре после ее рождения.

Напомним, что Екатерина Голубева ушла из жизни в возрасте 44 лет. Ее смерть до сих пор крайне загадочна. Никто не знает, что произошло с женщиной. Ее тело было найдено в Париже. Поговаривают, что Голубева была склонна к депрессии. Похоронили актрису в Париже на кладбище Пер-Лашез.

Напомним, что Екатерина Голубева снималась в таких картинах, как «Пола Х», «Я не сплю» и «29 пальм». Кроме того, она работала вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, у которого сыграла в сериале «Ростов-папа», сообщает «Комсомольская правда».

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