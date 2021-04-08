«Я вам не тикток-мамочка»: 61-летняя Гузеева отказалась давать советы юным блогерам

61-летняя Лариса Гузеева всегда в свойственной ей манере отвечает и коллегам по съемочной площадке, и поклонникам. Знаменитость может поставить «на место любого», кто по ее мнению, ведет себя слишком напыщенно. К слову, иногда также критично актриса относится и к себе. Многотысячная армия поклонников Ларисы полюбила ее за необычный юмор, самоиронию и правдивость.

Так, к примеру, в новом выпуске TikTok-шоу по поиску талантов Лариса Гузеева, которая вместе с Димой Биланом восседает в жюри, отказалась давать советы юным блогерам и звездам TikTok. Чем, к слову, обратила на себя внимание ведущей проекта Регины Тодоренко.

«Я вам не тикток-мамочка!» — заявила Гузеева.

На что возлюбленная музыканта Влада Топалова ответила: «Да, Лариса — тикток-дива!». Ранее актриса узнала, что означает слово «крашиха». Как оказалось, Гузеева отправляла в бан всех подписчиков в Instagram, которые так к ней обращались. Позже теледиве разъяснили, что «крашем» называют человека, который очень симпатичен. Так, молодежь выражает свою симпатию и признание. Подобное открытие актрису весьма и весьма удивило.

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