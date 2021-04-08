Лера Кудрявцева: «Анастасия Макеева не поделила сцену с Анастасией Стоцкой»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Опасные трюки и травмы Джеки Чана
Видео

Кристина Асмус перечислила коллег, которые пользуются популярностью без актерского образования

Как отметила звезда, топовое образование еще ничего не гарантирует.

Кристина Асмус перечислила коллег, которые пользуются популярностью без актерского образования
Кристина Асмус. Фото: Globallookpress.com

Актриса Кристина Асмус в сторис Instagram ответила на вопрос одной из подписчиц, есть ли возможность выбиться на сцену, если человек окончил не топовый театральный вуз.

Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

«Конечно! У актрис Оксаны Акиньшиной, Александры Бортич, Ирины Старшенбаум, Аглаи Тарасовой, Равшаны Курковой и многих других вообще нет актерского образования. И это не мешает им успешно сниматься в кино. Я за хорошие некоммерческие вузы, конечно. Но если не сложилось, то не теряйте времени. Учитесь в другом месте».

Кристина Асмус

Как добавила Асмус, топовое образование еще ничего не гарантирует. «Огромное количество актеров, закончившие лучшие вузы страны, годами сидят без работы. И на кастингах и пробах у вас не спрашивают диплом. Все зависит от вас самой. Индивидуальность, харизма и бесконечная работа над собой», — заявила она.

Напомним, что Кристина Асмус в 2005 году поступила в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина, но учеба в этом театральном вузе у нее не задалась. В 2008 году поступила в училище имени Щепкина на курс Бориса Клюева.

Смотрите также: 

Тэги

Аглая ТарасоваКристина АсмусКристина Асмус последние новостиОксана АкиньшинаРавшана Куркова