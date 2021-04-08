Кристина Асмус перечислила коллег, которые пользуются популярностью без актерского образования

Как отметила звезда, топовое образование еще ничего не гарантирует.

Актриса Кристина Асмус в сторис Instagram ответила на вопрос одной из подписчиц, есть ли возможность выбиться на сцену, если человек окончил не топовый театральный вуз.

«Конечно! У актрис Оксаны Акиньшиной, Александры Бортич, Ирины Старшенбаум, Аглаи Тарасовой, Равшаны Курковой и многих других вообще нет актерского образования. И это не мешает им успешно сниматься в кино. Я за хорошие некоммерческие вузы, конечно. Но если не сложилось, то не теряйте времени. Учитесь в другом месте». Кристина Асмус

Как добавила Асмус, топовое образование еще ничего не гарантирует. «Огромное количество актеров, закончившие лучшие вузы страны, годами сидят без работы. И на кастингах и пробах у вас не спрашивают диплом. Все зависит от вас самой. Индивидуальность, харизма и бесконечная работа над собой», — заявила она.

Напомним, что Кристина Асмус в 2005 году поступила в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина, но учеба в этом театральном вузе у нее не задалась. В 2008 году поступила в училище имени Щепкина на курс Бориса Клюева.

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