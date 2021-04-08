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В новом выпуске «Холостяка»: какой сюрприз приготовил Тимати вместо красной розы

Рэпер доказал, что готов ломать стереотипы проекта.

В новом выпуске «Холостяка»: какой сюрприз приготовил Тимати вместо красной розы
Тимати. Фото: Global look press.

Тимур Юнусов на шоу ТНТ «Холостяк» уже успел проявить себя внимательным, но при этом нестандартным рулевым проекта. Завидный жених еще ни разу не подарил девушкам на прошедших свиданиях розу, которая спасает их от вылета с проекта.

Музыкант признался, что вначале это произошло случайно, он просто забыл. А когда вспомнил, решил так поступать и дальше. Однако, как оказалось, это не единственная самостоятельная выходка главного героя программы. В новом выпуске, который покажут в субботу 10 апреля в 22.00, он приготовил для одной из потенциальных невест вместо красной розы черную.

Шоу "Холостяк".
Шоу «Холостяк». Фото: пресс-служба ТНТ

Пока пресс-служба телеканала держит в секрете, зачем это понадобилось Тимати. Но обещает – серия будет захватывающей. Именно в ней «холостяк» подарит первый поцелуй одной из фавориток шоу. А некоторые участницы программы покажут свои истинные лица и пойдут на неприятные уловки, дабы устранить конкуренток без лишней пыли.

Финал этого выпуска будет непредсказуемым, обещают на канале ТНТ.

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