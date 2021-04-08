«Меня затянули ночные клубы»: бывший муж Ани Лорак объяснил, почему расстался с певицей

Как отметил Мурат Налчаджиоглу, вокруг их развода с женой ходило много различных сплетен.

Бывший муж певицы Ани Лорак турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу в беседе с ведущей шоу «Новини.live» объяснил, почему после 15-ти лет счастливой жизни он расстался с украинской дивой.

«Меня затянули ночные клубы. Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой-сякой. Не буду оправдываться. Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи».

Мурат Налчаджиоглу

Как отметил мужчина, им удалось с Ани Лорак расстаться на мирной ноте. К примеру, он сегодня постоянно видит свою дочь от украинской исполнительницы Софию. По словам Мурата, ребенок никогда не должен отвечать за ошибки взрослых. При это бывший муж певицы заметил, что и он, и Ани прекрасно осознают, что в их отношениях в последние годы не все было гладко и безоблачно. Они сами приближали свой развод.

Напомним, что впервые о проблемах в семье Ани Лорак пресса начала писать в 2018 году. Мурата Налчаджиоглу заметили в обществе некой модели в одном из ночных клубов Киева.

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