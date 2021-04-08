Возвращаться на родину в ближайшее время не планирует: Андрей Губин уехал жить в Египет

Певец Андрей Губин, чьи композиции сводили с ума девушек в 2000-х годах, уехал жить в Египет. О его возвращении в родную страну в ближайшее время не может быть и речи. В Африке исполнитель отметит свое 47-летие. Это случится в конце апреля.

Как рассказал близкий друг Андрея Губина, певец арендовал в Египте большой и очень красивый дом. Он целыми днями гуляет, не забывает о тренировках и творчестве.

«В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга». Друг Андрея Губина

Напомним, что Андрей Губин не испытывает финансовых сложностей, несмотря на то, что уже достаточно давно оставил сцену. Он живет на авторские отчисления от своих нестареющих хитов. Ранее саун-продюсер музыканта Тарас Ващишин отмечал, что певец может вернуться на сцену. Правда, дальше разговоров дело, судя по всему, так и не пошло, сообщает «СтарХит».

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