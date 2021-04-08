Возвращаться на родину в ближайшее время не планирует: Андрей Губин уехал жить в Египет

Певец Андрей Губин, чьи композиции сводили с ума девушек в 2000-х годах, уехал жить в Египет. О его возвращении в родную страну в ближайшее время не может быть и речи. В Африке исполнитель отметит свое 47-летие. Это случится в конце апреля.
Как рассказал близкий друг Андрея Губина, певец арендовал в Египте большой и очень красивый дом. Он целыми днями гуляет, не забывает о тренировках и творчестве.
«В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга».
Напомним, что Андрей Губин не испытывает финансовых сложностей, несмотря на то, что уже достаточно давно оставил сцену. Он живет на авторские отчисления от своих нестареющих хитов. Ранее саун-продюсер музыканта Тарас Ващишин отмечал, что певец может вернуться на сцену. Правда, дальше разговоров дело, судя по всему, так и не пошло, сообщает «СтарХит».