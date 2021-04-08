«Она меня корила»: Киркоров рассказал о тяжелом разговоре с Бузовой после ее вылета из «Маски»

Как отметил поп-король, исполнительницу в костюме Розовой Пантеры он действительно не узнал.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что у него состоялся не самый приятный разговор с певицей и телеведущей, его подругой Ольгой Бузовой после ее вылета из шоу «Маска». Напомним, что она выступала в костюме Розовой Пантеры и не так давно покинула популярный проект.

«В последний раз была ночь обвинений с ее стороны. Она меня корила: «Как ты мог не узнать меня в маске Розовой Пантеры?» Никто не верит, а я действительно ее не узнал». Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, с Бузовой они очень сдружились за последние годы. Он слышал, что звезда хочет в самое ближайшее время стать матерью. Это, как он считает, нормальное явление для любой женщины. Филипп Бедросович подобные заявления только приветствует, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Филипп Киркоров является председателем жюри в шоу «Маска». Проект с большим успехом и отличными рейтингами уже два месяца идет на канале НТВ.

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