«Сам пойти не смог»: Киркоров объяснил, почему не появился на вечеринке внучки Пугачевой

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров объяснил, почему не появился на девятилетии Клавдии Земцовой, дочери певицы Кристины Орбакайте и внучки Примадонны.

«Клава пела, танцевала, она такая принцесса у нас. И Кристина для меня очень близкий и родной человек. Я сам пойти на день рождения к Клаве не мог, так как был на очередных съемках «Маски». Но отправил детей. Они хорошо провели время и на следующий день даже в школу не пошли». Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, он без ума от своих детей. Не жалеет на их образование никаких денег. Алла-Виктория и Мартин посещают различные кружки и учатся в элитной школе. Кроме того, ребята успевают участвовать в показах модной одежды, сообщает «Собеседник».

В одном из интервью шоумен Максим Галкин признался, что никогда не ревновал Примадонну к ее бывшему мужу Филиппу Киркорову. Артист дал понять, что поп-король отечественной сцены для их семьи это уже что-то святое. Они всегда рады его видеть.

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