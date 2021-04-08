Лера Кудрявцева: «Анастасия Макеева не поделила сцену с Анастасией Стоцкой»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Опасные трюки и травмы Джеки Чана
Видео

«Сам пойти не смог»: Киркоров объяснил, почему не появился на вечеринке внучки Пугачевой

Примадонна отечественной эстрады вместе с мужем Максимом Галкиным присутствовала на празднике.

«Сам пойти не смог»: Киркоров объяснил, почему не появился на вечеринке внучки Пугачевой
Филипп Киркоров. Фото: Globallookpress.com

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров объяснил, почему не появился на девятилетии Клавдии Земцовой, дочери певицы Кристины Орбакайте и внучки Примадонны.

«Клава пела, танцевала, она такая принцесса у нас. И Кристина для меня очень близкий и родной человек. Я сам пойти на день рождения к Клаве не мог, так как был на очередных съемках «Маски». Но отправил детей. Они хорошо провели время и на следующий день даже в школу не пошли».

Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, он без ума от своих детей. Не жалеет на их образование никаких денег. Алла-Виктория и Мартин посещают различные кружки и учатся в элитной школе. Кроме того, ребята успевают участвовать в показах модной одежды, сообщает «Собеседник».

В одном из интервью шоумен Максим Галкин признался, что никогда не ревновал Примадонну к ее бывшему мужу Филиппу Киркорову. Артист дал понять, что поп-король отечественной сцены для их семьи это уже что-то святое. Они всегда рады его видеть.

Смотрите также:

Тэги

Алла ПугачеваКлава ЗемцоваКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинФилипп Киркоров