«Он был очень добрый, но слабый»: Ирина Основина рассказала, как потеряла любимого мужа

Как отметила актриса, со своей второй половинкой она жила как на вулкане.

Актриса Ирина Основина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем покойном муже актере Сергее Кудрявцеве.

«У нас как-то сразу возникла химия. Вот так бывает. Химия может возникнуть даже к человеку другой нации. Он за мной красиво ухаживал. Именно я вернула Сережу в профессию. Он был такой заразительный. С ним было не скучно, это самое главное. Мы все время жили как на вулкане, потом расписались. Он был очень добрый, но слабый».

Ирина Основина

Как отметила актриса, судьба у Сергея Кудрявцева была тяжелой. «Я хотела поставить его на пьедестал. И он действительно стал сниматься в разных фильмах. Пришла известность. Потому него случился рак, он заболел. Это было страшно. В итоге он еще семь лет прожил. В итоге болезнь победила», — заявила актриса.

Напомним, что Ирина Основина прославилась по сериалу «Склифосовский». В нем она сыграла старшую медсестру Фаину Игоревну.

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