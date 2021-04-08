Редкие кадры: как Александрова провела каникулы с детьми в Петербурге

Марина Александрова практически никогда не рассказывает о своей личной жизни поклонникам в Сети. Она редко демонстрирует фотографии с мужем режиссером Андреем Болтенко и детьми. А их у актрисы двое, знаменитость воспитывает сына Андрея и дочь Екатерину.

На этот раз артистка сделала исключение. В Instagram звезда обнародовала целую серию снимков в карусели, сделав своеобразный фотоотчет из короткого отпуска в Питер с наследниками.

Для осмотра достопримечательностей Северной столицы Марина облачилась в городской мобильный образ, примерив элегантное пальто с бейсболкой, брюки и лакированные туфли. Малыши – в уютные курточки и шапочки бини. Александрова уже по традиции показала детей только сзади и в профиль, уже много лет артистка прячет лица наследников от глаз публики.

Напомним, брак с Андреем Болтенко – второй для звезды сериала «Екатерина». Ранее она была замужем за актером Иваном Стебуновым, совместных детей у них нет.

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