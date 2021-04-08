Трогательный момент: Светлана Антонова показала сюрприз, который устроила сыну в день его 5-летия

Актриса является многодетной мамой и много времени уделяет воспитанию детей.

41-летняя актриса Светлана Антонова трогательно поздравила своего единственного сына с пятилетием.

«С днем рождения мой летчик, мой военный, рыцарь, архитектор, охранник, космонавт! Здоровья и осуществления всех твоих желаний!» — написала она в личном блоге.

Звезда обнародовала также в Instagram снимок, на котором запечатлела счастливого малыша с яркими воздушными шариками. Кроме классических, среди них возвышался один огромный в виде цифры 5. Эту надувную радость Светлана приготовила имениннику в качестве утреннего сюрприза.

Отметим, что в настоящий момент Антонова находится в радостном ожидании четвертого ребенка. Кроме Арсения она воспитывает также двух дочек: 6-летнюю Марию и 8-летнюю Таисию.

В настоящий момент звезда замужем за актером Александром Жигалкиным. Ее первым супругом был артист Олег Долин.

Смотрите также