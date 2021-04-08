Экспромт от Примадонны: Алла Пугачева сочинила песенку про Лизу Галкину, подыграв себе на фортепиано

71-летняя Алла Пугачева воспитывает семилетних двойняшек Гарри и Лизу в браке с телеведущим Максимом Галкиным. Дети ходят в первый класс, а также много занимаются дополнительно – плавание, музыка, иностранные языки у них проходят ежедневно.

И Гарри, и Лиза превосходно играют на фортепиано, а еще хорошо поют – мамин талант перешел по наследству. Часто сама Примадонна музицирует вместе с детьми, помогая освоить ноты. Или садится за фортепиано, чтобы размяться. На этот раз звезда на ходу сочинила и спела песенку про Лизу, виртуозно ее зарифмовав.

Когда Алла Борисовна закончила петь, подключилась малышка Лиза. Девочка под маминым руководством стала распеваться. Трогательные моменты игры Примадонны и пения дочки запечатлел Максим Галкин, и их с удовольствием и восторгом подхватили фанатские паблики.

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