«Все вместе»: Эмин запечатлелся в окружении своих подросших детей

Музыкант и бизнесмен обожает наследников и старается каждую свободную минуту проводить с ними.

41-летний музыкант, бизнесмен и автор песен Эмин Агаларов был женат дважды. Сейчас сердце звезды свободно, но он полностью посвятил себя воспитанию четверых наследников. От брака с Лейлой Алиевой у него родились близнецы Али и Микаил, также он усыновил дочь жены. Вторая супруга, модель Алена Гаврилова, подарила ему малышку Афину.

В своих детях Эмин не чает души. Он старается посвящать максимум времени с наследниками. Изредка ему удается собрать их всех вместе. И тогда счастливый родитель наполняется невероятной радостью, которой спешит поделиться с поклонниками.

«Когда каждый занят чем-то своим, но мы все вместе», — подписал снимок артист.

Эмин поделился кадром, на котором он в окружении своих четверых подросших наследников счастливо улыбается, наблюдая за их занятиями. Самая младшенькая, Афина, играется с телефоном, и в этот момент отец поймал дочурку в кадр.

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