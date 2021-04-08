«Такая ностальгия накрыла»: Рапунцель поделилась первыми эмоциями после возвращения на «Дом-2»

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель в сторис Instagram поделилась с поклонниками своей первой радостью от пребывания на проекте. Как известно, она вошла в число счастливчиков, которые снова будут присутствовать на шоу.

Как отметила Рапунцель, она даже не сразу поверила, что снова оказалась на «Доме-2». Попросила кого-нибудь ее ущипнуть. По словам девушки, к премьере, которая запланирована на 19 апреля, она записала специальный ролик.

«Первая встреча у меня была с охраной, и они меня так рады были видеть. Все встречали с возгласами: «Ой, Аленка Рапунцель!». Потом меня такая ностальгия накрыла: лобное, домик, эти тропинки, где мы бегали и прыгали… В общем, такие добрые эмоции. Сотрудники радовались, и я всех безумно рада была видеть. Все говорили: «Аленка, мы тебя ждем». Алена Рапунцель

Проект «Дом-2» с конца прошлого года перестал выходить в эфир. От него отказались на канале ТНТ, где его показывали долгие годы. Позже стало известно, что скандальную телестройку начнет транслировать канал «Ю». При этом все ведущие проекта сохранили свои рабочие места.

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