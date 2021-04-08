По моде: Анна Седокова вслед за Верой Брежневой отметилась в трендовой шляпке-колокольчике

Александр Васильев в программе «Модный приговор» рассказал о тренде на шляпки-колокольчики. По мнению ведущего, этот головной убор выглядит очень женственно и способен сделать стильным многие образы.

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Прелесть лука с актуальной шляпкой уже оценила Вера Брежнева, которая приобрела аксессуар, выполненный из экомеха в цвете экрю. Его она комбинировал с курткой из того же искусственного материала.

Вслед за знаменитой блондинкой в модной шляпке-колокольчике отметилась Анна Седокова, она выбрала модель из каракуля, примерив ее с черной курткой и спортивным желтым костюмом с худи. К слову, яркие худи этой весной тоже очень популярны.

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