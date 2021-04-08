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По моде: Анна Седокова вслед за Верой Брежневой отметилась в трендовой шляпке-колокольчике

Очаровательный головной убор сейчас переживает новый рост популярности.

По моде: Анна Седокова вслед за Верой Брежневой отметилась в трендовой шляпке-колокольчике
Анна Седокова. Фото: Global look press.

Александр Васильев в программе «Модный приговор» рассказал о тренде на шляпки-колокольчики. По мнению ведущего, этот головной убор выглядит очень женственно и способен сделать стильным многие образы.

Прелесть лука с актуальной шляпкой уже оценила Вера Брежнева, которая приобрела аксессуар, выполненный из экомеха в цвете экрю. Его она комбинировал с курткой из того же искусственного материала.

Вера Брежнева.
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Вслед за знаменитой блондинкой в модной шляпке-колокольчике отметилась Анна Седокова, она выбрала модель из каракуля, примерив ее с черной курткой и спортивным желтым костюмом с худи. К слову, яркие худи этой весной тоже очень популярны.

Анна Седокова.
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova/

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