«Ваши любимые истории про цены»: Чехова озвучила стоимость среднего чека в ресторане Майами

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова, которая несколько дней назад улетела в Майами, в Instagram озвучила стоимость среднего чека в ресторанах на этом американском курорте. Она поразилась дороговизне отдыха.

«Ваши любимые истории про цены. Чувствую себя иногда ведущей «Орла и решки», но вы все время просите меня говорить, что сколько стоит. Так вот, средний чек в ресторане 100 долларов. Это без бутылки вина и на одного». Анфиса Чехова

Как отметила Чехова, Флорида – самый свободный американский штат по части антиковидных мер. Люди ходят без масок, разве что в магазинах и на входе в рестораны и кафе просят их надеть. На пляжах происходят постоянные тусовки. В очереди в рестораны, несмотря на дороговизну, можно простоять несколько часов.

По словам Чеховой, отдых в Америке очень дорогой, поэтому русских туристов сюда сейчас не очень тянет. В основном приезжают жители других штатов Америки, где антиковидные меры намного строже. Также она заметила, что в отелях очень высокие цены, а номера достаточно простенькие.

Напомним, что Анфиса Чехова в 2012 году родила сына от актера Гурама Баблишвили. В 2017 году пара развелась.

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