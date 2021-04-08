«С мальчиком попрощались»: Исаева высказалась о смерти сына руководителя «Непосед» в 14 лет

Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram выразила соболезнование художественному руководителю ансамбля «Непоседы» Елене Пинджоян, которая похоронила своего четырнадцатилетнего сына Кирилла. Как отметила Исаева, все последние дни она сама угнетена, потрясена и подавлена в связи с трагическим событием в жизни подруги.

«Ничего не хотелось писать в соцсети. Сегодня я видела Лену. Видела многих из ее команды и коллектива. С мальчиком попрощались. Это страшная новость и бесконечная печаль». Анна Исаева

По словам Исаевой, их сыновья родились почти одновременно 14 лет назад. Вскоре Елена пригласила Анну стать пиар-директором знаменитой детской студии. Они вместе работали достаточно долго. Узнав о трагедии, Анна Исаева на себе почувствовала боль женщины и прежде всего матери.

Напомним, что сын Елены Пинджоян Кирилл увлекался экстремальными съемками. Он сорвался с высоты, и врачам уже не удалось его спасти.

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