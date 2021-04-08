Дерзкая и стильная: звезда «Маски» Марина Кравец дополнила черный плащ из лаковой кожи ботфортами и кепи

Не так давно резидент Comedy Club Марина Кравец открылась многим телезрителям с иной стороны. Девушка приняла участие в шоу «Маска» в костюме Солнца, поразив жюри проекта и ведущего своими вокальными данными. Мало кто сначала поверил в версию с Кравец под маской, но после разоблачения она стала настоящим кумиром для многих поклонников шоу.

Покинув проект, Кравец получила массу добрых слов поддержки от восторженной публики. И на повышенное внимание ответила, впервые показав свою дочку Вероничку. Девочке уже исполнился годик, но до настоящего момента звездная мама скрывала ее от посторонних взглядов.

Кроме работы и семьи Марина Кравец публикует в микроблоге свои аутфиты. Девушка обладает стройной фигурой и высоким ростом, поэтому может себе позволить экспериментировать со стилями. И на этот раз поделилась кадром, на котором позирует в тотальном черном образе – плаще и ботфортах из лаковой кожи. Завершила образ кепи с небольшим козырьком.

«Маринка! Ну что ты людей с ума сводишь?», «Красотка», «Ошеломительно красиво!», «Вамп», «Реально не риальноооо», «Красотка из «Красотки», «Супер», «Круть», — пишут фолловеры под фотографией.

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