«С днем рождения нашего Филиппа Борисовича!»: вторая жена Грачевского обратилась к третьей

Вторая жена режиссера Бориса Грачевского Анна в Instagram тепло поздравила с днем рождения сына создателя «Ералаша» от третьей супруги Екатерины Белоцерковской Филиппа. Малышу исполнился годик.
«С днем рождения нашего Филиппа Борисовича! Пусть растет большой и счастливый. Поздравления и от сестренки Василисы Борисовны».
Сама Белоцерковская опубликовала кадр из роддома, когда ее сын только появился на свет. Она поздравила наследника с первым днем рождения в его жизни.
«С днем рождения, мое маленькое, сладкое чудо! Мое счастье! Моя жизнь! Ты продолжение нашей с папой любви! Будь здоров и счастлив мой пирожочек! Я всегда буду рядом, а папа будет охранять тебя с небес! Люблю».
Напомним, что создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер от последствий коронавируса. На момент смерти ему был 71 год.