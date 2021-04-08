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«С днем рождения нашего Филиппа Борисовича!»: вторая жена Грачевского обратилась к третьей

Сыну режиссера и создателя киножурнала «Ералаш» исполнился годик.

«С днем рождения нашего Филиппа Борисовича!»: вторая жена Грачевского обратилась к третьей
Борис Грачевский. Фото: Globallookpress.com

Вторая жена режиссера Бориса Грачевского Анна в Instagram тепло поздравила с днем рождения сына создателя «Ералаша» от третьей супруги Екатерины Белоцерковской Филиппа. Малышу исполнился годик.

Екатерина Белоцерковская с сыном
Екатерина Белоцерковская с сыном. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

«С днем рождения нашего Филиппа Борисовича! Пусть растет большой и счастливый. Поздравления и от сестренки Василисы Борисовны».

Анна Грачевская

Сама Белоцерковская опубликовала кадр из роддома, когда ее сын только появился на свет. Она поздравила наследника с первым днем рождения в его жизни.

«С днем рождения, мое маленькое, сладкое чудо! Мое счастье! Моя жизнь! Ты продолжение нашей с папой любви! Будь здоров и счастлив мой пирожочек! Я всегда буду рядом, а папа будет охранять тебя с небес! Люблю».

Напомним, что создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер от последствий коронавируса. На момент смерти ему был 71 год.

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