Как советовала Хромченко: Водянова пополнила гардероб брюками палаццо оттенка припыленной мяты

Такие наряды сейчас очень актуальны.

Наталья Водянова поддержала тренд на широкие брюки в пол. О том, что такие модели сейчас актуальны, ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Топ-модель выбрала палаццо оттенка припыленной мяты. По словам Эвелины, такие брюки не только выглядят современно и стильно, но и подходят любому типу фигуры. Наталья – девушка стройная, но эта одежда также отлично смотрится на полных дамах, чьи формы она отлично скрывает.

Отдельного внимания заслуживает цвет брюк, ведь в этом сезоне он стал настоящим фаворитом. В числе особенно модных, выделяются такие тона, как изумрудный, изумрудно-малахитовый, свежей травы, груши, нежной липы.

Ранее мы писали о тотальном зеленом луке Ксении Бородиной, которая тоже не устояла перед соблазном пополнить свой гардероб нарядом в актуальном оттенке. К шелковой блузе она подобрала серьги в тон и даже цвет маникюра.

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