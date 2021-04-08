«Теперь понятно, в кого Артем»: Барановская в брюках-сетке предстала на красной дорожке с папой

Юлия Барановская рассталась со своим гражданским мужем Андреем Аршавиным еще в 2013 году, подарив ему трех детей: сыновей Артема и Арсения, а также дочь Яну.

Расставание с футболистом послужило для нее толчком для начала карьеры на телевидении. Из простой домохозяйки и многодетной мамы ей удалось переродиться в популярную телеведущую. Тем не менее, выйти замуж Юлии пока не удалось. Возможно, она и не стремится к этому. На светских мероприятиях звезда часто появляется в сопровождении своих отпрысков, но на этот раз ее сопровождал другой родственник – папа, Барановский Геннадий Иванович, который имеет специальность инженера.

На красной дорожке фестиваля «Жара» Юлия предстала в трендовом платье-жакете и брюках-сетке, под руку ее сопровождал отец. Фотографией с ним теледива поделилась в личном блоге.

«Теперь понятно, в кого Артем такой высокий», — подписала она снимок.

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