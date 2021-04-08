«С белыми кроссовками буду щеголять»: Климова похвасталась новым оливковым платьем-рубашкой

Актриса часто облачается в городские образы в стиле спорт-шик.

43-летняя Екатерина Климова – большая модница, в ее фэшн-арсенале имеется множество актуальных вещей, которые она часто комбинирует со спортивными вещами.

Звезда, блистая на сцене или перед объективом кинокамеры в роскошных нарядах, предпочитает в обыденной жизни комфортные аутфиты, поэтому летящие юбки и платья, жакеты она смело дополняет обувью для занятий физической культурой. Так произошло и на этот раз. В личном блоге актриса похвасталась актуальным платьем-рубашкой оливкового цвета.

«Вот такое платье мне подарили! Я уже вижу, как летом с белыми кроссовками буду щеголять в нем», — сказала Климова, демонстрируя новинку.

Отметим, что в этом сезоне оттенки зеленого очень актуальны, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

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