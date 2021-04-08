«Это праздник невесты, а не ваш»: Хромченко рассказала, как правильно выбрать платье для похода на свадьбу

Не за горами начало нового свадебного сезона. И кто-то из подружек уже начал получать приглашения на церемонию бракосочетания. чтобы не ошибиться с нарядом гостьям празднества, Эвелина Хромченко напомнила главные требования к вечернему наряду на этот особый случай.

Хромченко подсказала, что при выборе платья на свадьбу нужно опираться на следующие критерии:

— главная женщина на свадьбе – это невеста;

— свадьба – это семейный праздник;

— предпочтительным для наряда является стиль леди лайк.

Телеведущая отметила, что красный, белый и черный – это табу на любой свадьбе. Потому что первый отвлекает от невесты, второй – конкурирует с ней, а третий создает неуместный на свадьбе траурный флер. Если, конечно, красный не выбран цветом дресс-кода.

«Помните: свадьба – это праздник невесты, а не ваш, и не надевайте платье мини-длины, со смелыми разрезами, вырезами, декольте до пупа. Помимо всего прочего такие гостьи смотрятся смешно и жалко: их намерения слишком очевидны», — отметила стилист.

Эвелина Хромченко привела наглядные примеры неуместных платьев для похода на свадьбу. И призвала модниц не стараться вырядиться. Если вы ищете себе мужа на чужой свадьбе, «нарядитесь для этой цели как жена, а не как любовница».

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